Подмосковье 24 января 2023, 14:57 Крещение без происшествий, спортивные турниры и поддержка льготников. Как начался 2023 год в Подмосковье?

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Крещенские купания в Подмосковье прошли без происшествий, регион готовится к масштабной лыжной гонке, а льготникам продолжат оказывать необходимую поддержку и заботу. О том, как область начала 2023 год, в эфире «Области перемен» рассказали замначальника ГУ МЧС России по Подмосковью Максим Аршакян, начальник организационного управления министерства физической культуры и спорта области Денис Салтыков и председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Крещение без происшествий

В Крещение для жителей Подмосковья оборудовали 224 места для купаний. Для их безопасности обеспечили все необходимые условия — усилили контроль, провели проверки и профилактические беседы. Благодаря этому праздник прошел без происшествий.

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Как рассказал Максим Аршакян, при организации мест для крещенских купаний много требований. Большое значение имеют толщина льда, температура воды и воздуха.

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«Мы ежегодно готовимся к этому празднику, привлекаем определенную группу спасателей. Из 284 купелей более половины было на открытой воде. И группировка сил наших составляла более 4,5 тысячи человек. Это и МЧС, МВД, „Росгвардия“, от общественности очень много было людей, и мы старались, чтобы люди могли спокойно отдохнуть», — сказал он.

Спорт – в массы

Масштабная лыжная гонка на кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова пройдет в Подмосковье 28 января. За месяц на нее зарегистрировалось внушительное количество участников. На мероприятии также проведут детские соревнования и мастер-класс от самого Александра Легкова.

«Мы не ожидали, что будет такой ажиотаж. До Нового года было более 200 участников, а уже в начале 2023-го регистрация полностью закрылась. Оно проходит уже третий год, и у него есть свои фанаты, плюс мероприятие носит имя нашего прославленного чемпиона, что тоже само по себе хорошая реклама», — рассказал Денис Салтыков.

Для детей 31 января также пройдет лыжный фестиваль «Крещенские морозы». Как отметил Салтыков, в регионе постоянно развивают любительский спорт, потому что он очень популярен у жителей.

Поддержка льготников

В прошлом году Подмосковье ввело меры поддержки для новой категории жителей — бойцов СВО и их семей. Им продолжат оказывать заботу и помощь. Почти все выплаты назначаются военнослужащим проактивно, для этого не нужно подавать заявление и ходить в МФЦ.

«Денежные выплаты, в том числе 200 тысяч рублей от губернатора Московской области. Еще ввели дополнительные меры — внеочередное зачисление в детсад, освобождение от платы за него, бесплатное горячее питание, бесплатная продленка, бесплатные занятия дошкольные, профессиональное обучение жен и детей военнослужащих, помощь в трудоустройстве», — рассказал Андрей Голубев.

В социальной сфере Подмосковья произошли и другие изменения. Так, увеличились пособия детям и беременным.

На поддержку инвалидов в 2023 году выделили около 1,5 миллиарда рублей. Также для них заработала комплексная услуга и проект «персональный помощник», по которому социальный работник поможет с оформлением документов на пособия и выплаты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями. По его мнению, это ключ к успеху на пути развития региона.

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