«Крепкого здоровья и семейного тепла». Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем защиты детей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей. Он пожелал всем родителям и детям крепкого здоровья.

«Сегодня особенный праздник — Международный день защиты детей. Мы все стараемся достойно воспитывать наших детей, защищать их, учить. Очень важно, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым, чтобы он был окружен заботой близких», — говорится в поздравлении Воробьева, опубликованном в Instagram.

По словам Воробьева, этот праздник напоминает об огромной ответственности за детей, их благополучие и будущее.

Желаю всем родителям и детям крепкого здоровья, семейного тепла и всего самого доброго Андрей Воробьев.

Воробьев записал поздравление в окружении молодых мам в перинатальном центре Ленинского района. Каждая из них получила в подарок букет цветов.