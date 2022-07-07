Крепкие пары из Балашихи поздравили с юбилеем семейной жизни

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров поздравили семейные пары-долгожители Балашихи перед Днем семьи, любви и верности, который отмечается по всей России 8 июля. Встреча с жителями, которые провели в браке десятки лет, прошла в ресторане «Чайхона» 7 июля.

«Сегодня, накануне Дня семьи, любви и верности, примите самые искренние поздравления с этим прекрасным праздником! Он олицетворяет для всех нас незыблемые общечеловеческие ценности — любовь и верность по отношению к родным и близким людям, тепло семейного очага. Сегодня мы чествуем семейные пары, чей жизненный путь на протяжении полувека олицетворяет собой прекрасный пример крепкой семьи, любви и верности. Семья — это защита и опора не только для каждого из нас, но и основа для всего государства», — поздравил собравшихся Игорь Брынцалов.

На встрече были Василий и Людмила Георгади, которые поженились 5 ноября 1968 года, Андрей и Маргарита Гринько, вступившие в брак в 1976 году, а также Виктор и Людмила Михайловы, сказавшие друг другу «да» 7 июля 1972 года. В этот важный для супругов день пары получили в подарок чайные сервизы и постельное белье.

«От всей души поздравляем с праздником, желаем здоровья и семейного благополучия. Семья — это основа общества, своим примером вы вдохновляете молодежь», — сказал Сергей Юров.

День семьи, любви и верности по традиции отмечается в России в честь двух православных святых — муромского князя Петра и его жены Февронии, которые жили в XIII веке. На всю страну этот праздник распространился в 2008 году. В тот день влюбленные дарят друг другу подарки, которые связаны с любовью, добротой и чистотой.