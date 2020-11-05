Кремль в Дмитрове подготовил проект для детей-инвалидов

Сотрудники проведут для детей-инвалидов экскурсии, лекции и мастер-классы. Встречи будут проходить в онлайне.дважды в месяц. Занятия позволят ребятам «окунуться в атмосферу музейного пространства», в том числе ознакомиться с постоянными экспозициями и передвижными проектами.

Источник фото: пресс-служба Министерства культуры Московской области

Первая экскурсия «Дмитровский край в древности» прошла на платформе Zoom. Экскурсовод Роман Сунгуров провел ее для воспитанников из ГБСУСОМО «Дмитровский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками и для умственно отсталых детей». Он рассказал о самых ранних «стоянках» человека на территории современного Дмитрова, о занятиях предков, а также объяснил, почему то время называется Каменным веком.