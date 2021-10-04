Кредиты на 7,2 млрд рублей получили подмосковные предприниматели с начала года

С начала года представители малого и среднего предпринимательства Подмосковья взяли кредитов на 7,2 миллиарда рублей. Поддержку им оказал Московский областной гарантийный фонд. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«Региональный гарантийный Фонд за первые три квартала этого года предоставил предприятиям малого и среднего бизнеса Подмосковья поручительств на сумму более 1,9 миллиарда рублей. За этот период поддержкой Фонда воспользовались 164 предприятия. Это больше, чем за весь 2020 год, когда поручительства получили 153 предпринимателя на сумму 1,7 миллиарда рублей», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что увеличивающиеся показатели говорят о том, что инвестиционная активность представителей малого и среднего бизнеса в регионе растет.

Начиная с лета этого года, Московский областной гарантийный фонд дает гарантии предпринимателям по льготной ставке от 0,5% в год. С начала года бизнесмены могут брать большие займы, чем в прошлом год. Максимальный размер поручительства вырос с 50% до 70% от суммы предоставляемого кредита.

Благодаря поручительству Фонда предприниматели могут привлекать банковские кредиты, займы, банковские гарантии, а также лизинг при недостатке собственного обеспечения.

Фонд активно оказывает поддержку подмосковному бизнесу. Специалисты разработали простой и эффективный механизм предоставления поручительств. Предпринимателям не нужно собирать дополнительные документы. Также для удобства предприятий Фонд сократил срок принятия решения.