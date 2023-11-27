Подмосковье 27 ноября 2023, 14:56 Кредитный рейтинг «Мособлэнерго» подтвердился на уровне АА+ Мособлэнерго

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг компании «Мособлэнерго» на уровне АА+ «Стабильный». Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

«Ключевыми факторами оценки при составлении рейтинга также стали инфраструктурное преимущество компании на рынке Московской области с низким сбытовым риском, сильный операционный профиль, хороший уровень доступа к внешним источникам ликвидности», — уточнили в ведомстве.

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Впервые кредитный рейтинг присвоили «Мособлэнерго» в 2022 году. Его пересматривают ежегодно. Подробности можно узнать по ссылке.

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