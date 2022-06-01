Кредитные льготы получили более 3 тысяч компаний Подмосковья

Более восьми тысяч компаний, работающих в сфере малого и среднего предпринимательства в Московской области, подали заявки на получение льготного кредитования и кредитных каникул с начала действия этих программ.

Поддержку уже получили свыше трех тысяч компаний. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В Московской области работает целый пакет региональных мер поддержки бизнеса, а также федеральных — в их числе кредитные каникулы и кредиты на льготных условиях для субъектов МСП. На сегодняшний день на участие в этих программах заявки подали 8200 подмосковных компаний, 3006 из которых уже получили такую поддержку на общую сумму 85,5 миллиардов рублей», — сказала глава Мининвеста.

В случае возникновения сложностей при взаимодействии с банками предприниматели Московской области могут воспользоваться формой обратной связи. Максимальный срок обработки заявок — один день.

Программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса разрабатывали совместно Банк России и Правительство РФ. Благодаря проекту компании имеют возможность получить оборотные кредиты сроком до одного года, а также инвестиционные кредиты на срок до трех лет.

Инвестиционные кредиты предоставляются по расширенной программе стимулирования кредитования субъектов МСП, которую Банк России реализует совместно с Корпорацией МСП.