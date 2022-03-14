Кредитные каникулы для компаний и ИП в Подмосковье начали действовать 14 марта

Кредитные каникулы для компаний и индивидуальных предпринимателей в Подмосковье начинают действовать уже сегодня. Получить отсрочку по погашению как основного долга, так и процентов, можно будет на шесть месяцев, если выручка за последний месяц снизилась на 30%, сообщила зампредседателя правительства Подмосковья, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что подавать заявки в банки можно уже сегодня. Отдельно министр обратила внимание на тему импортозамещения.

«И здесь для компаний, которые будут готовы реализовывать новые инвестиционные проекты, принят упрощенный порядок передачи земельного участка без торгов с возможностью установления арендной платы не менее одного рубля», — пояснила она.

Источник фото: телеканал «360»

Также Зиновьева отметила, что Федеральный фонд развития промышленности России, который предоставляет льготные займы по ставке от 1 до 5% для компаний, которые реализуют проекты импортозамещения, будет докапитализирован на 60 миллиардов рублей.

«Наша задача — максимально все наши проекты по импортозамещению, которые будут приходить в Московскую область, финансировать с использованием этого ресурса. Это первый пакет мер. Кратко анонсирую второй пакет мер, который уже сейчас принят в первом чтении. Будем надеяться, что он будет утвержден», — добавила она.

Источник фото: телеканал «360»

Возможность перехода на аванс по налогу на прибыль исходя из прибыли текущего квартала, а не предыдущего.

Среди мер во втором пакете Зиновьева отметила возможность перехода на аванс по налогу на прибыль исходя из прибыли текущего квартала, а не предыдущего, возможность неповышения кадастровой стоимости для уплаты налога на имущество, освобождение от уплаты НДС для гостиничного бизнеса и туризма на пять лет и продление срока действия СПИК (специальный инвестиционный контракт) с 10 до 12 лет.