Кратовцев рассорило строительство многоэтажки. К общему решению власти придут за круглым столом с жителями

Жители Кратова подмосковного Раменского городского округа разделились на два клана. Одни хотят выбраться из разваливающихся бараков и перебраться в многоэтажку, которую обещают построить. Другие — против возведения по соседству высотного здания. В разговоре с «360» глава округа Виктор Неволин объяснил, почему важно сесть за стол переговоров и прийти к решению прямо сейчас.

Уже прошло восемь встреч, но пока стороны не пришли к общему решению. Противники строительства многоквартирного дома требуют снизить этажность до пяти этажей. В ответ жители бараков напоминают, что рассмотрение вопроса о снижении этажности — это новый проект с очередными выдачами разрешений и согласованиями.

Строительство получило банковское финансирование «Сбербанка», позволяющее завершить этот процесс, не допуская обманутых дольщиков. По этой причине сейчас решить этот вопрос просто снижением этажности сейчас невозможно. Министерство жилищной политики выдало разрешение на строительство, предполагающее возведение многоэтажного дома для расселения всех, кто живет в бараках.

Еще в генплане 1978 года бараки указаны как территория, которую надо будет застраивать многоэтажными домами.

«Но давайте объективно говорить об уровне самосознания граждан в 1978 и 2020 годах — это небо и земля. И поэтому, конечно, появились те, кто против», — сказал Неволин.

Идут переговоры с противниками строительства многоэтажки, отметил он. Кроме того, по инициативе города создана согласительная комиссия. В нее вошли по два человека от застройщика, администрации, а также от тех, кто за и против. Комиссия уже провела совещание. По мнению Неволина, первая встреча оказалась очень непростой с учетом сложности вопроса. В течение полутора часов собравшиеся утверждали состав комиссии.

Дома, в которых живут люди, — это надо только видеть. Страшно жить. Проваливаются потолки, полы проваливаются, потолки падают. Дом из железнодорожных шпал Виктор Неволин глава Раменского городского округа.

Необходимо соблюсти баланс, поэтому Неволин собрал людей, чтобы узнать, чем можно компенсировать неудобства, которые будут связаны со строительством дома. Такую задачу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Моя обязанность — расселить аварийный фонд Виктор Неволин глава Раменского городского округа.

Сейчас стараются найти компромиссное решение. Инвестор встречался с жителями, обсуждал вопросы. Сейчас все жители знают, кого в какую квартиру заселят.

Стройку временно приостанавливали, потому что министерству жилищной политики требовалось время для рассмотрения вопросов с архитектурно-планировочной частью и логистикой. Местных жителей интересовал вопрос с парковкой: дом большой, территория маленькая, а парковаться на прилегающих улицах вдоль частных заборов нельзя.

Руководитель территориального управления «Кратово» Алексей Емельянов пояснил, что для жителей частного сектора возведение многоэтажки не создаст проблем.

«Строящиеся дома полностью обеспечены коммуникациями. Это вода, канализация, электричество. Существующие сети коммунальные не будут затрагивать этой стройкой. Для этих домов подведут полностью новые коммуникации.Перегруза, ухудшения качества водоснабжения, водоотведения для жителей частного сектора не будет», — уточнил он.