06 июня 2023, 20:02
Движение транспорта на трассе М-11 «Нева» от Завидово до Ямуги временно перекроют
Движение в сторону Москвы на 120 километре трассы М-11 «Нева» дважды перекроют на небольшой период времени. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.
Проезд будет недоступен на участке от села Завидово в Тверской области до населенного пункта Ямуга в городском округе Клин. Ограничения связаны с эвакуацией неисправного транспорта.
В ведомстве также отметили, что объехать перекрытия можно по трассе М-10 «Россия». Съезд на дорогу расположен на 124 километре «Невы» через пункт взимания платы.
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Клин
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