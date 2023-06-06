Подмосковье 06 июня 2023, 20:02 Движение транспорта на трассе М-11 «Нева» от Завидово до Ямуги временно перекроют Unsplash

Читать 360tv в

Движение в сторону Москвы на 120 километре трассы М-11 «Нева» дважды перекроют на небольшой период времени. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Проезд будет недоступен на участке от села Завидово в Тверской области до населенного пункта Ямуга в городском округе Клин. Ограничения связаны с эвакуацией неисправного транспорта.

В ведомстве также отметили, что объехать перекрытия можно по трассе М-10 «Россия». Съезд на дорогу расположен на 124 километре «Невы» через пункт взимания платы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».