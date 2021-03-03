В центре военно-патриотического воспитания «Авангард» в Кубинке прошел финальный этап IV конкурса красоты, профессионального и эстетического мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ — 2021». Обе победительницы, получившие высший балл, служат в Подмосковье.

Источник фото: телеканал «360»

Командующий Воздушно-десантными войсками герой Российской Федерации Андрей Сердюков вручил корону победительницы военнослужащей гвардейского соединения специального назначения ВДВ Юлии Меркиной.

«Этот конкурс показал, что в Воздушно-десантных войсках служат не только отважные мужчины, но и не менее мужественные женщины, которые вместе с нами каждый день выполняют важные и ответственные задачи, спасая людей — это наши врачи, наши медики, обеспечивая надежное и качественное управление, служа в подразделениях и являясь укладчиками парашютов, психологами и занимая другие должности, обязанности которых лучше, чем женщина, никто не выполнит, за что мы им очень благодарны», — сказал генерал-полковник Андрей Сердюков.

Источник фото: телеканал «360»

Первой вице-мисс «Краса ВДВ — 2021» стала военнослужащая соединения управления ВДВ, гвардии ефрейтор Анна Кукушкина из Медвежьих Озер. Титул второй вице-мисс «Краса ВДВ — 2021» завоевала Ирина Данилова из гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ из Пскова.

Члены жюри, среди которых директор всероссийского фестиваля красоты «Краса России» Татьяна Андреева-Фальк, композитор, заслуженный артист России Денис Майданов, одиннадцатикратный чемпион Европы, пятикратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион Денис Лебедев и другие приглашенные гости, наградили победительниц конкурса в других номинациях.

В рамках первого отборочного этапа за право представить свое соединение в финале конкурса боролось более 150 представительниц из воинских частей Воздушно-десантных войск по всей стране.

В финале конкурса приняли участие 12 военнослужащих-женщин, представляющих Новороссийское, Псковское, Ивановское, Тульское, Улан-Удэнское, Ульяновское, Камышинское и Уссурийское десантно-штурмовые и воздушно-десантные соединения, соединения специального назначения и управления из Кубинки и Медвежьих Озер, а также учебный центр из Омска и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище.