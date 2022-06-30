Красные дипломы вручили будущим энергетикам в Шатуре

Выпускников Шатурского энергетического техникума с окончанием обучения поздравил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Министр также вручил красные дипломы четверым молодым специалистам.

Шатурский энергетический техникум открылся в 1935 году. Почти 90 лет он является одним из лучших образовательных учреждений, готовящих энергетиков со средним профессиональным образованием.

За последние 30 лет для энергетической отрасли страны техникумом было подготовлено более 4000 специалистов-электроэнергетиков. Крупнейшие представители отрасли с радостью принимают в свои стены специалистов, окончивших ШЭТ. Энергосетевые организации помогают учащимся техникума с поступлением в ВУЗ, с жильем и выплачивают стипендию.

«Сегодня в стенах техникума одновременно могут проходить обучение 1700 ребят по таким специальностям, как электрические станции, сети и системы, релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; тепловые электрические станции и др. Я желаю всем выпускникам успехов в профессии и, если это необходимо, Министерство энергетики Московской области с огромным удовольствием окажет поддержку и помощь в трудоустройстве. Профессионалы нам всегда нужны», — сказал Александр Самарин.

Директор Шатурского энергетического техникума Виталий Давыдов отметил, что в России всего три подобных учебных заведения. Техникум готовит уникальные кадры для теплоэнергетической отрасли Москвы, Подмосковья и всей страны. Сегодня впервые ребятам посчастливилось получить дипломы из рук министра энергетики Московской области. Они будут помнить это всю жизнь.

Источник фото: телеканал «360»

Шатурский энергетический техникум в 2022 году выпустил 167 специалистов, пятеро из них закончили обучение с красным дипломом, 25 молодых людей после окончания обучения были призваны в ряды вооруженных сил РФ, в их числе и один выпускник с красным дипломом.