Краснопоймовскую школу отремонтируют в Луховицах в 2023 году | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 11:50 Поделиться Telegram

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Viber Краснопоймовскую школу отремонтируют в Луховицах в 2023 году

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Комитет по конкурентной политике объявил конкурс на ремонт Краснопоймовской школы в Луховицах. Она получит новый облик в следующем году, сообщили в ведомстве.

«Объявлен конкурс на капитальный ремонт МБОУ „Краснопоймовская средняя общеобразовательная школа“», — рассказала глава комитета Елена Волкова.

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Согласно закупке, подрядчик выполнит инженерные изыскания, подготовит документы и приведет в порядок школу на улице Лесной. Работы будут проводить за счет бюджета округа. Их завершат в 2023 году.

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