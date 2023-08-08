Подмосковье 08 августа 2023, 10:42 Краснокнижную птицу с подбитым крылом спасли в Подмосковье

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Специалисты Госветслужбы Подмосковья спасли птицу, которую на своем участке обнаружил житель Дубны. Оказалось, что птица является представителем вида козодой обыкновенный и занесена в Красную книгу Москвы.

«Ветеринарные специалисты провели рентген-диагностику и выявили, что у птицы подбито крыло. Сейчас она находится в стационаре под наблюдением врачей», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

После лечения птицу выпустят в естественную среду обитания. Отмечается, что козодои гнездятся в России, а на зимовку улетают в страны Африканского континента.

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