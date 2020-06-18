Краснокнижного пресмыкающегося обнаружили в Подмосковье

В Красной книге Подмосковья веретеница ломкая идет под категорией редкости 2. Это значит, что вид сокращается в численности.

«Ее редкость связана с сокращением подходящих местообитаний — светлых сосновых и сосново-широколиственных лесов, а также с отловом и уничтожением человеком», — говорится в сообщении.

Веретеница внешне напоминает змею из-за длинного гибкого тела и отсутствия конечностей. Как и многие другие представители этой группы, веретеница в случае опасности оставляет в зубах врага хвост. По этой причине она и зовется ломкой.

Веретеница не ядовита, питается насекомыми и другими беспозвоночными, которые живут в лесной подстилке. У нее имеются маленькие слабые челюсти, поэтому для человека она не представляет опасность. Это пресмыкающееся бодрствует по ночам.

По всей Московской области зафиксировано только несколько местообитаний веретеницы. В 2019 году ее впервые увидели на территории заказника «Душоновские болота» в городском округе Щелково.