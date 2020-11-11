Красногорским пенсионерам на самоизоляции помогают волонтеры. Один из них стал выгуливать собак

В Подмосковье лица старше 65 лет должны соблюдать самоизоляцию. Волонтеры активно помогают пенсионерам: приносят продукты и все необходимое. Активист из Красногорска начал выгуливать собак, пока бабушки и дедушки сидят дома.

Источник фото: телеканал «360»

Пока пожилые люди Подмосковья сидят на самоизоляции, с их питомцами некому гулять. Волонтеры и в этом вопросе приходят на помощь к пенсионерам.

Федор Малкин работает волонтером в Красногорске. Он спасает собак, оказавшихся в заточении вместе со своими хозяевами. Жители старше 65 лет, которые сейчас вынуждены сидеть дома из-за коронавируса, отдают ему на выгул своих Бобиков и Барбосов.

Юноша рассказал, что спасителем для собак он стал случайно. Сначала помогал соседям, а когда власти объявили о новых ограничениях, решил все время после работы посвятить добрым делам. А известным он стал благодаря сарафанному радио.

«У самого кошка и собака, прекрасно понимаю, как это — когда сам не можешь выйти и вывести собаку, поэтому и отозвался», — рассказал Федор Малкин, волонтер.

Источник фото: телеканал «360»

Федор легко находит подход к любому псу. Иногда в ход идут вкусности. Но это требуется редко — у пенсионеров чаще маленькие, неконфликтные собаки.

«Нужно помогать ближнему, животное же не виновато, что некому их вывести. Для меня реально это все в удовольствие — вывести собаку, если просят», — отметил Федор.

Героем парень себя не считает, говорит, уделять действительно много времени волонтерству не может, например, сходить в аптеку или за продуктами ему некогда. Кстати, искусству малых дел может научиться каждый — в любом городе Подмосковья есть официальное движение добровольцев, и их помощь дедушкам и бабушкам сейчас особенно необходима.

Чтобы стать волонтером, нужно зайти на сайт добро.ру. Там указана вся информации о том, как стать помощником для тех, кто сейчас в этом больше всего нуждается.