Красногорский лыжный марафон пройдет в 12-й раз 19 февраля

Традиционный лыжный марафон, приуроченный ко Дню защитника Отечества, пройдет в Красногорске 19 февраля. Мероприятие проводится при поддержке Минспорта Московской области.

Участники смогут проверить свои силы на различных дистанциях — 50, 25 и 12,5 километра. Также запланированы и детские старты — на 1,5 и три километра.

«Красногорский марафон» входит в серию RussiaLoppet «Кубок Марафонов России» — все старты проходят в соответствии с официальным регламентом серии.

Марафон пройдет в Красногорске на лыжном стадионе «Зоркий». Стартовый взнос для несовершеннолетних участников отсутствует, для взрослых он составит 500 рублей на все дистанции, кроме 50 километров. Для участия в марафоне на самую длинную дистанцию необходимо внести 1000 рублей.

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