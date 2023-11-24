Подмосковье 24 ноября 2023, 14:48 Красногорский филиал Музея Победы проведет новогодний квест для детей Красногорский филиал Музея Победы

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Новогодний исторический квест «Елка Победы в Красногорске. Тайны разведки» стартует 12 декабря в Красногорском филиале Музея Победы. Участники мероприятия смогут попробовать себя в роли разведчиков и пройти увлекательные задания.

Традиционная программа для детей в этом году проводится уже в пятый раз. Тема этого года — подвиг разведчиков Великой Отечественной войны.

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«Ребят ждут новые интересные и познавательные задания, которые погружают в историю и открывают важные страницы героического прошлого нашей страны», — сообщили представители Музея Победы.

Для участия в мероприятии приглашаются дети в возрасте от семи до 12 лет. Они смогут почувствовать себя настоящими разведчиками. Также подросткам предстоит добыть секретные сведения о новом оружии врага и передать их в центр.

Кроме того, школьники будут спасать своих товарищей из вражеской ловушки, а также попытаются преодолеть и другие трудности. В финале отважные ребята встретятся с Дедом Морозом и зажгут «Елку Победы».

Мероприятие продлится до 12 января 2024 года. Для того, чтобы принять участие, необходимо записаться по номеру телефона: +7 498 715 83-06. Также там можно получить дополнительную информацию о квестах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые посетят регион во время новогодних праздников.

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