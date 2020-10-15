Упал с 6-го этажа и выжил. Красногорские врачи спасли тяжелого пациента

Врачи Красногорской городской больницы №1 спасли мужчину с многочисленными травмами после падения с шестого этажа. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина выпал с шестого этажа и получил переломы конечностей, в том числе открытые. Помимо этого, у него был осложненный перелом грудных позвонков. Врачи Красногорской больницы проводили лечение в несколько этапов.

«Был выполнен интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости штифтом. Эта современная методика применяется для восстановления целостности трубчатых костей. Грудные позвонки были стабилизированы металлоконструкцией в нейрохирургическом отделении. Также мы провели открытую репозицию и остеосинтез лучевой и локтевой костей аппаратом внешней фиксации пластиной и спицами», — рассказал Сергей Косарев, хирург-ортопед Красногорской городской больницы №1.

Сейчас мужчина еще находится под наблюдением медиков в больнице. Его здоровью ничего не угрожает. Пациент уже может самостоятельно ходить. Скоро мужчину отпустят домой под наблюдение участкового врача.