Красногорские врачи спасли годовалого ребенка с застрявшим кусочком морковки в бронхах

Врачи Красногорской городской больницы № 1 спасли годовалую девочку с затрудненным дыханием. У ребенка в бронхах застрял кусочек морковки, медикам удалось его достать. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Девочка с затрудненным дыханием поступила в эндоскопическое отделение Красногорской городской больницы № 1. Во время обеда она случайно вдохнула кусочек моркови. Еда застряла в трахеобронхиальном дереве и вызвала проблемы с дыханием.

Врачи отметили, что большие частицы еды, попав в дыхательные пути маленького ребенка, могут полностью перекрыть доступ воздуха к легким. Мелкие частицы способны затруднить дыхание.

«Мелкие частицы, попадая в один из бронхов, не вызывают проблемы с дыханием, однако спустя определенное время появляется риск развития осложнений. Далеко невсегда ребенок способен объяснить свои жалобы, что приводит к задержке оказания помощи. При видеобронхоскопии у ребенка в одном из сегментарных бронхов был обнаружен фрагмент пищи — морковь, который мы удалили при помощи эндоскопического инструмента. В настоящее время девочка выписана из стационара и чувствует себя хорошо», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением Красногорской городской больницы № 1 Александр Вербовский.

Врачи обратились к родителям с просьбой внимательно смотреть за маленькими детьми и при малейшем подозрении, что ребенок мог вдохнуть еду, подавиться или проглотить инородный предмет сразу же обращаться в больницу.