Красногорские врачи спасли 99-летнюю пациентку с уникальным тромбом

Врачи Красногорской городской больницы № 1 спасли 99-летнюю пенсионерку с тромбозом сосуда, питающего кишечник. Это серьезная проблема, однако медикам удалось с ней справиться.

Женщина поступила в больницу с сильными болями в животе. Она целых восемь часов пыталась сама справиться с болью, но та все нарастала. В итоге пенсионерка все же обратилась к врачам.

Медики заподозрили у нее острый тромбоз сосуда, питающего кишечник. Они выявили признаки кислородного голодания, однако ткани кишечника не начали отмирать. В итоге врачи приняли решение о срочной операции, чтобы восстановить проходимость сосуда.

«Пациентке была проведена экстренная ангиография, при которой выявлен тромбоз верхней брыжеечной артерии. При помощи специальных тонких катетеров и проводников, сделав прокол, через плечевую артерию мы удалили тромб», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Андрей Ларин.

Операция завершилась успехом врачей, и кишечник восстановился полностью. Вскоре женщину выписали.