Подмосковье 24 марта 2023, 11:47 Мужчину с инфарктом миокарда спасли в больнице в Красногорске Пресс-служба Минздрава МО

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Врачи из Красногорска помогли 38-летнему мужчине с жалобами на боль в груди. Исследование выявило у него инфаркт миокарда, вызванный расслоением коронарной артерии. В ее стенке образовалась гематома.

руководитель регионального сосудистого центра Красногорской больницы Андрей Ларин рассказал, что мужчине провели операцию при помощи нового современного оборудования.

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«В срочном порядке на новом ангиографе под ренген-контролем имплантировали стент. Малоинвазивная операция прошла успешно и заняла один час. За это время нам удалось восстановить кровообращение артерии», - сказал он.

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Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан.

Врачи напомнили о важности прохождения регулярных профосмотров и диспансеризаций. Они позволяют выявить заболевания на ранней стадии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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