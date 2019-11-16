Красногорские поисковики нашли истребитель времен ВОВ

Поисковый отряд «Герои неба» вернулся из Тверской области, где отыскал фрагменты истребителя ЛА-5. Со времен ВОВ самолет пролежал на дне озера. Среди фрагментов есть и неиспользованная система спасательная пилота. Вернуться на место находки поисковики планируют в следующем году.

Детали найденного истребителя пролежали дне озера со времен Великой Отечественной войны. Андрей Кушнир разыскал место падения самолета в Тверской области и ехал туда всего лишь на «разведку», но привез целый грузовик фрагментов истребителя ЛА-5.

«Мы нашли на этом месте падения систему спасения летчика. О чем это говорит? Для людей, которые занимаются авиапоиском, это говорит, что экипаж находится на месте падения», — сказал Андрей Кушнир, командир поискового отряда «Герои неба».

Поисковый отряд в городском округе Красногорск Андрей создал два года назад. Он специализируется на авиации. За это время отряд нашел уже столько вещей, что хватило на собственный музей.

Источник фото: телеканал «360»

«Наш музей рассчитан на то, чтобы показывать посетителям именно оригиналы. И вот у нас такое кредо: все должно быть оригинальное», — сказал Андрей Кушнир, командир поискового отряда «Герои неба».

Некоторые вещи приносят родственники советских солдат. Так в руках Андрея оказалась оригинальная карта с маршрутом летчиков верховной ставки. А еще — редкие документы, книги, чертежи и фрагменты боевой техники.

Когда поисковый отряд не копает, он моет найденные детали самолетов. А еще ходит в небольшие походы, тренируется и учит историю. Ребята всегда очень ждут очередного похода. Командир устраивает квесты — когда нужно найти спрятанный в земле металл. К слову, все, что есть в музее и отряде — в прямом смысле дело рук Андрея.

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«Это частный проект, хобби. Назовем это так — хобби, связанное с жизнью. А все поисковики так и существуют», — сказал Андрей Кушнир, командир поискового отряда «Герои неба».

16-го ноября поисковики отмечают профессиональный праздник. В планах у красногорского отряда «Герои неба» в следующем году вернуться в Тверскую область и продолжить поиски истребителя Ла-5. После чего начнется самая важная работа — определение имени летчика.