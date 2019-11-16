Красногорские поисковики нашли истребитель времен ВОВ
Детали найденного истребителя пролежали дне озера со времен Великой Отечественной войны. Андрей Кушнир разыскал место падения самолета в Тверской области и ехал туда всего лишь на «разведку», но привез целый грузовик фрагментов истребителя ЛА-5.
«Мы нашли на этом месте падения систему спасения летчика. О чем это говорит? Для людей, которые занимаются авиапоиском, это говорит, что экипаж находится на месте падения», — сказал Андрей Кушнир, командир поискового отряда «Герои неба».
Поисковый отряд в городском округе Красногорск Андрей создал два года назад. Он специализируется на авиации. За это время отряд нашел уже столько вещей, что хватило на собственный музей.
«Наш музей рассчитан на то, чтобы показывать посетителям именно оригиналы. И вот у нас такое кредо: все должно быть оригинальное», — сказал Андрей Кушнир, командир поискового отряда «Герои неба».
Некоторые вещи приносят родственники советских солдат. Так в руках Андрея оказалась оригинальная карта с маршрутом летчиков верховной ставки. А еще — редкие документы, книги, чертежи и фрагменты боевой техники.
Когда поисковый отряд не копает, он моет найденные детали самолетов. А еще ходит в небольшие походы, тренируется и учит историю. Ребята всегда очень ждут очередного похода. Командир устраивает квесты — когда нужно найти спрятанный в земле металл. К слову, все, что есть в музее и отряде — в прямом смысле дело рук Андрея.
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«Это частный проект, хобби. Назовем это так — хобби, связанное с жизнью. А все поисковики так и существуют», — сказал Андрей Кушнир, командир поискового отряда «Герои неба».
16-го ноября поисковики отмечают профессиональный праздник. В планах у красногорского отряда «Герои неба» в следующем году вернуться в Тверскую область и продолжить поиски истребителя Ла-5. После чего начнется самая важная работа — определение имени летчика.