Подмосковье 11 ноября 2022, 00:38 «Красногорская трикотажная мануфактура» увеличила производительность на 35%

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«Красногорская трикотажная мануфактура» смогла за год увеличить производительность на 35%. Узнать об успехах предприятия приехал глава городского округа Дмитрий Волков.

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Предприятие, основанное еще в 2015, полноценное рабочее пространство в Ильинском тупике получило только в прошлом году — до этого часто переезжало.

Раньше основной продукцией мануфактуры были детские колготки и носки. Сегодня здесь производят одежду для всех возрастов — толстовки с капюшонами, штаны-джоггеры ярких расцветок — их можно приобрести на популярных маркет-плейсах. А трикотажные костюмы местного производства достойны занять опустевшую нишу после ухода многих иностранных брендов.

«Жизнь, она сама подкинула нам новые направления деятельности, в которые мы вкладываем всю душу», — сказала генеральный директор ООО «Красногорская трикотажная мануфактура» Светлана Черникова.

Свою продукцию предприятие планирует в скором времени представить на выставке легкой промышленности.