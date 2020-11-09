Красногорская школьница стала финалистом всероссийского конкурса. Она придумала город будущего

Десятиклассница София Шакерова из Красногорска вышла в финал всероссийского конкурса «Большая перемена». В нем приняли участие более миллиона школьников со всей страны.

Свой проект девушка представила в «Артеке» на суперфинале конкурса «Большая перемена». Соня придумала город будущего и назвала его «Городом больших перемен». Согласно ее концепции, все маленькие города можно преобразить. Там нужно развивать экотранспорт, экономику доверить жителям, а работать в таком городе можно будет удаленно.

«Никаких бензиновых машин, все в парках, а на крышах обязательно плантации», — отметила Соня.

В проекте школьницы продумано все до мелочей. Например, город имеет круглую форму. И это неспроста.

«Мы сделали его круглым, чтобы он был более доступным, то есть, чтобы из центра можно было за одно и то же время приехать. И вообще, в принципе, этот город направлен на тех, кто работает удаленно», — подчеркнула Соня.

Девушка рассказала, что проект направлен на восстановление городов в глубинке России, тех городов, у которых кончился ресурс, который был градообразующим.

Соня уверена — ее еще позовут строить города больших перемен. Разговаривая со старшеклассницей, начинаешь верить, что обновленная планета — совсем недалекое будущее. И в нем дети выигрывают войну с болезнями, а в городах любой величины живут только счастливые люди.