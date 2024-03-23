Подмосковье 23 марта 2024, 15:07 Красногорская больница приняла раненных после теракта в Crocus City Hall Источник фото: Мария Шматкова

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Пострадавших при теракте в Crocus City Hall экстренно доставили в медицинские учреждения Москвы и области. Одной из первых раненых приняла Красногорская больница № 1.

Виктор и Мария Добринские привезли в больницу сотрудницу Crocus City Hall, но домой уехать не смогли — остались дежурить в своем автомобиле, чтобы, если потребуется, помочь с транспортировкой пострадавших.

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«Мы были у самого „Крокуса“, должны были поехать на концерт группы „Пикник“. Забрали девушку-сотрудницу „Крокуса“ и сразу приехали сюда, может быть — кого-то нужно будет отвезти из пострадавших или персонала больницы», — рассказала Мария Добринская.

Молодая пара из Видного Юлия и Савелий получили ранения во время стрельбы в торговом центре. Они смогли приехать в Красногорскую больницу самостоятельно. Юлию ранили в плечо, а Савелию прострелили стопу.

«Мы стояли у входа, начали стрелять в спину, резко упали на пол, у нас осколочные ранения. Мы отделались легким испугом. Выбежали на улицу, добрались до МКАД, и там нас добрые люди довезли до больницы», — рассказала Юлия.

Врачи Красногорской больницы уже почти сутки спасают жизни тяжело раненных пациентов. Неравнодушные жители сдают кровь в филиалах Московского областного центра крови во всех округах региона.

Неподалеку от Crocus City Hall в бизнес-центре «Кубик» работает Центр помощи. Здесь родственники могут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших.

По последним данным СК, общее число жертв составляет 115 человек, более 100 пострадали.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Вооруженные автоматами террористы открыли огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности.