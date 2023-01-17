Подмосковье 17 января 2023, 17:45 Красногорск подготовит 7 купелей для крещенских купаний

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Крещенские купания в Красногорске решили не проводить на открытом льду из-за оттепели. 18 и 19 января для жителей городского округа будут доступны семь стационарных иорданей, оборудованных поручнями и ступеньками.

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«Пять площадок будут организованы на общественной территории и две — на частной. Каждая будет оборудована пунктами обогрева, биотуалетами и костровыми чашами», — сообщил начальник отдела ГОЧС Красногорска Сергей Петров.

Купели установили на территориях храма Димитрия Солунского в селе Дмитровском и ресторана «Русская изба» на набережной в селе Ильинском. Окунуться в иордань можно будет у Елисаветинского храма в микрорайоне Опалиха, у храма Архангела Михаила в Путилкове, на Никольском роднике в поселке Нахабино. Проруби организуют в «Москоу Кантри Клабе» и конно-спортивном клубе «Отрада».

Около всех иорданей будут дежурить спасатели и медики, которые окажут помощь в случае непредвиденных ситуаций. После купания жителей угостят горячим чаем и сладостями.

Настоятель Елисаветинского храма протоиерей Василий Пичушкин напомнил, что традиция окунаться в воду на Крещение восходит к временам Петра. Тогда было принято колядовать, поэтому и зародилось поверье, что крещенская вода смывает все грехи.

«Дурь от погружения в ледяную воду выходит, а грехи не прощаются», — считает священник.

Он пояснил, что окунаться в прорубь на Крещение — традиция, а не обязанность верующих. Главное — подходить к купанию с благоговением и не делать из него культа. Тем более не надо употреблять перед обрядом алкоголь.

Настоятель рассказал, что 18 января в 19:30 в Елисаветинском храме начнется крестный ход, после которого можно будет погружаться в воду. С 3:00 до 6:00 сделают перерыв, а на следующий день купания продолжатся до 19 января.

В этом году в Подмосковье подготовят 226 мест для крещенских купаний. Губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность мероприятий.