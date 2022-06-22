Красногорск готов поделиться опытом борьбы с незаконными свалками с другими округами Подмосковья

Депутат Мособлдумы Сергей Маликов предложил поделиться опытом Красногоска в борьбе с несанкционированными свалками. Предложение прозвучало на заседании Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии.

Как отметил Маликов, Красногорск столкнулся с проблемой незаконных навалов мусора в 2018 году. Ее удалось решить благодаря объединению волонтеров, общественников, депутатов и недавнодушных жителей.

«Установили „дежурные посты“, не допускали вала строительного и бытового мусора и справились! Сейчас, когда подобная проблема возникает в других округах, „общественникам“ также важно объединиться, мы готовы помочь!», — сказал депутат.

Маликов также предложил фиксировать машины, которые сваливают мусор в незаконных местах и передавать информацию полиции. Член Комитета Илья Ермаков высказал необходимость устанавливать мобильные операторы по переработке строительных отходов.

Губернатор Алексей Воробьев призвал общественников подключиться к решению проблемы.