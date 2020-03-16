Краснодарский край перенимает опыт Подмосковья. Делегация оценила работу комплекса по переработке мусора

Жители Краснодарского края приехали в Подмосковье посмотреть, как на деле работают комплексы по переработке мусора.

Когда несколько лет назад Московская область взялась за рекультивацию полигонов, изучать опыт приходилось ездить заграницу. На сегодня в Подмосковье ТКО перерабатывают 4,3 миллиона тонн мусора в год.

Делегация из Краснодарского края уже побывала на заводе «Грунтэко» в Чулково Раменского округа. Он стал первым в России предприятием по компостированию. Посетили «Экоград» в Зарайске и «Сплендер» в Серебряных Прудах. На последнем жители посмотрели процесс переработки мусора и используемые технологии. Один из главных вопросов — запах.

На полигонах гости из Краснодара пообщались с жителями Подмосковья. Видео и фото с экскурсий они представят своим соседям, чтобы начать менять ситуацию с отходами у себя в крае.