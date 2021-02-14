Краску для металлических покрытий начали изготавливать в Подмосковье

Несколько дней назад в Лобне завершилось строительство завода полимерных покрытий. До этого дня Россия закупала краску за границей. Но теперь технологии восстановили. Кроме того, в Подмосковье продолжают приходить крупные компании.

Теперь на заводе открылся цех, где будут изготавливать краску для металлопроката. Раньше краску, которой покрывают фасады и заборы завозили из-за границы.

«Технология эта очень сложная. Она была утрачена в 90-е годы. Сейчас у нас это все возобновилось. Здесь организован мощный научный исследовательский центр», — рассказал в эфире программы «Вести. Неделя в городе» руководитель производства лакокрасочных материалов Антон Блохин.

Также в этом году запланировано открытие еще нескольких важных для региона проектов. Такие предприятия государство поддерживает и старается помочь материально. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регион продолжают приходить международные компании.

«Британские, немецкие компании у нас приходят в Есипово в Солнечногорском районе. Там, где Mercedes уже работает. Крупное предприятие приходит по сырному производству в Богородский городской округ», — рассказал губернатор.

На большом производственном комплексе Лобни сделали все этапы создания продукции — прокатку металлов, оцинковку, покраску и изготовление полимерных красок. Кроме того, появилось новых 115 рабочих мест.