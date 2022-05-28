«Красавцы! Все за вас переживали». Воробьев поздравил «Химки» после победы над «СКА-Хабаровск»

Подмосковный футбольный клуб «Химки» разгромил «СКА-Хабаровск» в ответном стыковом матче за право сыграть в Тинькофф — Российской премьер-лиге в новом сезоне. Игра закончилась со счетом 3:0.

Голы в ворота противника отправили Денис Глушаков (с пенальти), Резиуан Мирзов и Александр Долгов. В итоге «Химки» сохранили прописку в РПЛ, а хабаровские футболисты продолжат выступать в ФНЛ.

За команду Сергея Юрана приехал поболеть и губернатор Московской области Андрей Воробьев. После победы он поздравил спортсменов прямо на поле. Эмоции никто не сдерживал, стадион гудел.

«Ребята, я хотел поблагодарить вас за то, что вы бились, за то, что вы достойно весь сезон играли, переживали все за вас. Любят ваш характер! Любят тренера нашего. Красавцы!» — сказал губернатор под крик и аплодисменты.