Эксклюзив 11 декабря 2023, 12:54 Красавица из Подмосковья. Главную ель страны спилили в городском округе Щелково Главную новогоднюю ель России спилили в городском округе Щелково

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В городском округе Щелково спилили главную ель страны. Она украсит Соборную площадь в Москве к Новому году. Видео с места появилось в распоряжении «360».

Главную ель Нового года спиливают в Московской области уже 24-й год подряд. И третий раз — во Фрянове. Ель перевезут в Москву и установят на Соборной площади перед Кремлем. По разным данным, в столице она простоит до 19 января 2024 года.

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Ствол дерева в обхвате насчитывает 60 сантиметров, а высота — 25 метров. Лес, в котором росла ель, засыпало снегом.

«Лесники говорят, что здесь экология хорошая, поэтому здесь так часть ели и появляются», — отметил корреспондент «360».

По данным Telegram-канала «Подмосковье сегодня», эту ель приметила девушка-лесничий. Она заявила дерево на конкурс. В результате чего ель победила, а девушке вручили в подарок автомобиль.