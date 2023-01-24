Подмосковье 24 января 2023, 23:03 Крафтовая сыроварня в Можайске начала производить буррату, моцареллу и страчателлу

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В сыроварне «Агротуристического комплекса Экоранчо Алексеевка» в Можайске начали производить продукцию по классическим рецептам из Италии, Грузии, Голландии и Армении. Помимо сыров на предприятии делают молоко, творог, сливки, сметану и йогурт.

Сейчас работники проекта готовят более 15 видов сыров.

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«Сыр „Алексеевский“ — наша визитная карточка. Рецепт его приготовления придумал когда-то наш сыровар из Армении. По насыщенности вкуса он не уступает зарубежной продукции», —заявил сыровар Алексей Шиляев.

Всю продукцию на предприятии делают из собственного сырья. Так, на территории комплекса есть небольшая ферма с сотней голов айрширских коров. В день на ней перерабатывается от 700 до 1000 литров молока.

«Продукцию мы реализуем в наших фирменных магазинах, которые находятся в Можайском округе и Москве. Работает доставка и в другие города», — сообщил директор хозяйства Давид Саакян.

По его словам, продукцию сыроварни можно попробовать и в ресторане на территории фермы. За год сыроварня производит порядка 40-45 тонн сыра и других молочных продуктов.

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