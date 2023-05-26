Подмосковье 26 мая 2023, 13:39 Краеведы усадьбы «Мураново» расскажут о жизни и творчестве Марии Тютчевой 28 мая Музея-заповедник «усадьба "Мураново"» имени Ф. И. Тютчева

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Лекцию о жизни Марии Тютчевой — дочери знаменитого поэта Федора Тютчева — проведут в усадьбе «Мураново» 28 мая. Подробнее рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Мероприятие состоится в выставочном зале музея-заповедника имени Федора Тютчева в Пушкинском городском округе. Лекция «Мария Тютчева: золотоволосый ангел» познакомит гостей с личностью дочери поэта и мыслителя. Краеведы расскажут о девушке, ее дневнике-гербарии, куда она записывала все события своей семьи, трагических событиях жизни и многое другое.

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Мероприятие начнется в 13:30. Приобрести билеты можно по ссылке.

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