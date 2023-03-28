Подмосковье 28 марта 2023, 12:37 Краеведы из Воскресенска получили знаки отличия от главы городского округа

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Торжественный вечер в честь пятилетия объединения краеведов прошел во дворце культуры «Химик» в Воскресенске. Профессионалы, увлеченные изучением истории родного округа, получили за свой труд награды и благодарственные письма главы.

Поздравить с днем рождения объединение «Воскресенский краевед» приехали члены краеведческих клубов и объединений из Москвы, Коломны, Зарайска, Жуковского, духовенство двух благочиний Воскресенска и члены мусульманской общины Коломенского городского округа «Фатиха».

Заместитель главы администрации городского округа Воскресенск Михаил Бахтов поздравил всех собравшихся и вручил награды. Почетные знаки главы «За заслуги перед городским округом Воскресенск» получили руководитель литобъединения «Радуга», главный редактор историко-краеведческого альманаха «Дыхание времени» Виктор Лысенков и краевед-исследователь Андрей Фролов. Педагогам школ, ведущих активную краеведческую работу, вручили благодарственные письма главы.

Центральная библиотека организовала во дворце культуры выставку книг краеведов Воскресенска. Также для гостей мероприятия выступили преподаватели-пианисты из Зарайской детской школы искусств, а солист дворца культуры «Химик» Павел Козюберда и народный вокальный ансамбль «Надежда» исполнили песни на стихи местных поэтов. Профессор Илья Путятин представил новый музыкальный сборник старинной усадебной музыки Ивана Прача и сам исполнил несколько произведений.

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