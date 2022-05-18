Краеведческий музей создадут в Истре

У Истринской земли огромная история. Первые упоминания о городе относятся к 1589 году. Тогда он носил название Воскресенск.

На этой земле работал врачом Антон Чехов, Истру запечатлел в знаменитом пейзаже Исаак Левитан. В Истре много достопримечательностей, но нет одного из самых важных музеев — краеведческого.

В День музеев глава городского округа Истра Татьяна Витушева обсудила за круглым столом вопрос создания такого места.

«На первой встрече мы поговорили о концепции будущего краеведческого музея. Пока о месте и дате открытия говорить рано. Но одно понятно точно — он необходим. В нем будут представлены экспонаты, связанные с историей Истринского округа», — рассказала Витушева.

Руководитель Ленино-Снегиревского военно-исторического музея Марина Горбунова отметила, что людям интересно видеть старинные предметы, читать документы прошлых лет.

«Чтобы начать воплощать вот эту идею музея, нам нужно сделать его презентацию. И попробовать собрать тот фонд, который ляжет в основу вещественного фонда», — отметила Горбунова.

Музей планируется открыть в доступном для всех месте. А целевой аудиторией видят как жителей округа, так и туристов.

«У нас для этого есть все, у нас есть архивные фото, у нас есть реликвии, у нас есть экспонаты, осталось только соединить это воедино и представить именно историю развития Истринского края», — подчеркнула глава района.