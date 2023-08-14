14 августа 2023, 11:29
Краеведческий музей отреставрируют в Сергиевом Посаде
Здание краеведческого музея отреставрируют в Сергиевом Посаде. Объект культурного наследия был построен в 1937 году, раньше в нем находился детский сад.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчика найдут для разработки проекта и проведения реставрации здания. Прием заявок завершится 28 августа, начальная цена контракта составила 6,6 миллиона рублей.
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