Подмосковье 14 августа 2023, 11:29 Краеведческий музей отреставрируют в Сергиевом Посаде Официальный сайт Краеведческого музея

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Здание краеведческого музея отреставрируют в Сергиевом Посаде. Объект культурного наследия был построен в 1937 году, раньше в нем находился детский сад.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчика найдут для разработки проекта и проведения реставрации здания. Прием заявок завершится 28 августа, начальная цена контракта составила 6,6 миллиона рублей.

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