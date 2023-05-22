Подмосковье 22 мая 2023, 12:41 Краеведческий квест провели в музее истории Лобни

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Международный день музеев отметили в Лобне. Гости праздника поучаствовали в викторине и мастер-классе по изготовлению самодельной куклы, а также прошли краеведческий квест в залах музея истории города.

Музей истории города Лобни был открыт в 1981 году. Благодаря активной работе краеведов, археологов и поисковиков сформировалась большая коллекция экспонатов.

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Сейчас там работают экспозиции, посвященные истории микрорайонов Лобни и озеру Киово, обороне Москвы в декабре 1941 года и судьбам тех, кто после войны строил мирную жизнь. В центральном зале можно также увидеть панорамные макеты «Лобненский рубеж обороны Москвы» и «Город в начале 2017 года».

«Люди <…> находят нас, приезжают из Москвы, из других городов. Приходят провести время местные жители и их гости из разных концов нашей страны <…>. Оказывается, что у нас тоже есть что посмотреть», — поделилась директор музея истории города Лобня Людмила Лукина.

Горожане не только приходят на экскурсии и участвуют в музейных праздниках, но и пополняют экспозицию ценными экспонатами, помогая сохранять историю родного города.

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