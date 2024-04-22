Подмосковье 22 апреля 2024, 12:36 Краеведческий фестиваль прошел в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Итоги ежегодного библиотечного краеведческого фестиваля «Солнечногорский лосенок» подвели в Центральной детской библиотеке имени Бориса Васильева. Участниками стали ученики четвертых классов гимназии № 6, лицея № 7 и частной школы «Ступени».

На протяжении учебного года школьники посещали краеведческие уроки: изучали историю родного края, в том числе события времен Великой Отечественной войны, многообразие флоры и фауны округа, реки и озера, выдающихся деятелей, писателей и поэтов. После этого юные слушатели прошли тестирование из 50 тематических вопросов по изученным материалам.

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В коллективном зачете первыми стали ученики 4 «Д» класса из лицея № 7. Также определены победители в личном зачете. Все ребята получили дипломы, памятные призы и сладкие сувениры от спонсора, а обладателю первого места вручили символ проекта — игрушечного лосенка ручной работы.

«Библиотечный краеведческий проект „Солнечногорский лосенок“ много лет является очень востребованным среди педагогов и младшеклассников городского округа. В этом году благодаря участию в нем почти 50 детей значительно расширили знания о своей малой родине и кругозор в целом», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

На церемонии награждения с напутственными словами выступили почетные гости: председатель молодежного парламента городского округа Солнечногорск Алексей Чернышов, поэты Елена Барашкова и Вячеслав Барзенков. Концертную программу праздника обеспечивали вокалисты школы искусства вокала «Гармония».

Автором проекта «Солнечногорский лосенок» является ведущий библиограф Центральной детской библиотеки Елена Васюкова. Следующий набор на краеведческий курс начнется в новом учебном году.

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