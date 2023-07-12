Подмосковье 12 июля 2023, 09:46 Краеведческая лекция для школьников прошла в микрорайоне Красная Поляна в Лобне

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Школьники из Лобни прослушали лекцию об истории микрорайона Красная Поляна. Краевед музея истории города Татьяна Рогова рассказала о Спортивной улице и ее достопримечательностях.

Краевед рассказала воспитанникам досугового клуба «Улетные каникулы» при доме культуры «Красная Поляна» о появлении Спортивной улицы в XVII веке. Она была первой улицей в деревне Поляна. Татьяна Рогова показала ребятам старинные фотографии и ответила на их вопросы об истории Лобни.

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Напомним, летняя оздоровительная кампания стартовала в Подмосковье с 29 мая. Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что свыше 180 тысяч ребят отдохнут в 109 загородных лагерях и порядка тысячи детей — в школьных лагерях. Еще три тысячи детей участников СВО в возрасте от семи до 15 лет отдохнут в подмосковном лагере «Литвиново».

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