Подмосковье 15 декабря 2023, 20:09 Краевед Сергей Егоров из Мытищ победил в конкурсе имени Дурылина Пресс-служба администрации города или района

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Сергей Егоров из Мытищ стал победителем литературного конкурса имени Дурылина. Он отличился в номинации «Краеведение».

Конкурс имени Дурылина проводится уже 20 лет подряд. В этом году его посвятили 85-летию города Королев.

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Всего на соискание литературной премии представили 77 работ в шести номинациях. Церемония награждения прошла в Королеве 14 декабря.

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