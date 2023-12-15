15 декабря 2023, 20:09
Краевед Сергей Егоров из Мытищ победил в конкурсе имени Дурылина
Сергей Егоров из Мытищ стал победителем литературного конкурса имени Дурылина. Он отличился в номинации «Краеведение».
Конкурс имени Дурылина проводится уже 20 лет подряд. В этом году его посвятили 85-летию города Королев.
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Всего на соискание литературной премии представили 77 работ в шести номинациях. Церемония награждения прошла в Королеве 14 декабря.
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