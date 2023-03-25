Подмосковье 25 марта 2023, 16:29 Краевед нашел семьи плотников, оставивших в 1972 году послание в школе в Серебряных Прудах

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Краевед нашел родственников плотников, которые оставили послание в полу построенной ими школы в августе 1972 года. Сейчас они живут в Серебряных Прудах, сами же мастера не дожили до наших дней.

Жена и сын Корнакова Алексея, который в списке значится первым, подтвердили, что записка написана именно им. Он был бригадиром этой группы плотников.

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«Почерк моего отца передался нам с братом, а также внукам по наследству», — заявил Александр Корнаков.

Надежда Косякина является дочерью другого рабочего, который указан в списке. Она заявила, что послание написано рукой не ее отца, а другого человека.

«Мой папа был очень хорошим плотником. Мы с сестрой двойняшки, и вот однажды он сделал нам скворечник, чтобы мы отнесли его в школу. Один на двоих. Так мы с ней чуть не подрались из-за него», — рассказала Косякина.

Записку нашли рабочие во время разборки полов в рамках капитального ремонта школы имени Чуйкова в Серебряных Прудах. Ее передали местному краеведу Алексею Волкову, который и занялся поисками авторов записки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в Подмосковье до конца года. Среди них 100 школ, 68 детских садов, восемь колледжей.

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