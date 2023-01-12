Подмосковье 12 января 2023, 14:20 Краевед из Пушкино начал снимать фильм о собственном музее старинных вещей

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В микрорайоне Клязьма в Пушкине 86-летний Александр Малявко начал работать над фильмом о собственном музее старинных вещей «По волнам нашей памяти». Эспозиции может посмотреть любой желающий совершенно бесплатно. Свою коллекцию пенсионер собирал несколько десятков лет.

Житель Пушкино открыл свой музей в 2006 году. Первую выставку, посвященную ушедшим из обихода предметам быта, мужчина разместил на чердаке своего дома. Когда экспонатов стало очень много, Малявко приспособил под музей отдельный флигель.

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«Первые экспонаты были мои собственные — я человек бережливый. Затем старинные вещи стали приносить друзья и дарить посетители. Что-то я нашел на обычных помойках и свалках — еще 10-12 лет назад люди не знали цены артефактам выбрасывали», — сообщил Александр Малявко.

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Затем краевед стал выбирать только предметы 50-летней давности или более. Основной раздел музея составляют коллекции часов, самоваров, утюгов, фотографий, картин, сувениров, вещей купеческого быта, а также собрание ретро теле- и радиоаппаратуры.

«Посещение моего музея полностью бесплатное и интерактивное — предметы я беру в руки и разрешаю это делать посетителям. Люблю устраивать викторину: выбираю какую-нибудь старинную вещь и спрашиваю ее назначение. Угадывают немногие», — заявил краевед.

Сейчас коллекция музея насчитывает более 500 экспонатов. У галереи есть своя книга отзывов. За свои труды Малявко дважды получал губернаторскую премию «Наше Подмосковье», однако никакой материальной поддержки он не имеет.

«Главная моя трагедия в том, что мне некому оставить свою коллекцию. У меня трое детей и четверо внуков, но они равнодушны к музею. Поэтому я решил снять фильм о музее, чтобы потом с экрана рассказывать историю собранных в нем вещей», — пояснил Малявко.

Помимо коллекционирования он пишет стихи и книги о Клязьме, рисует акварелью портреты близких и знакомых. Хотя по профессии мужчина далек от живописи, поскольку всю жизнь проработал киноинженером на киностудии имени Горького.

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