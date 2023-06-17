Подмосковье 17 июня 2023, 19:01 КПРФ выдвинула кандидатом в губернаторы Подмосковья Александра Наумова Фото с сайта Московского областного отделения КПРФ

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Подмосковные коммунисты выдвинули кандидатом в губернаторы области зампреда Мособлдумы, руководителя фракции КПРФ Александра Наумова. Решение приняли на 49-й отчетно-выборной конференции МК КПРФ.

В тайном голосовании поучаствовали 78 коммунистов. Из них 73 поддержали кандидатуру Наумова, два делегата были против, еще трое воздержались.

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«Благодарю вас за оказанное доверие, осознаю, что это большая ответственность — идти кандидатом от КПРФ на выборы Губернатора Московской области. Понимаю, что только вместе с вами мы можем пройти эту эстафету и добиться успеха», — заявил Наумов.

Также участники конференции поддержали проголосовали за кандидатов в сенаторы Совета Федерации. Это председатель комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Владимир Барсукова, депутат Мособлдумы и первый секретарь Щелковского ГК КПРФ Елена Мокринская, депутат Люберецкого Горсовета и первого секретаря Люберецкого ГК КПРФ Василий Бызов.

Ранее Андрей Воробьев подал документы в Избирательную комиссию Московской области для участия в выборах губернатора региона.

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