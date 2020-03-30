Четыре комплекса по переработке отходов заработают в Подмосковье в 2020 году

Корпорация «Ростех» планирует запустить четыре современных комплекса по переработке отходов (КПО) в Подмосковье до конца года. Первый из них уже начал работать в Коломенском округе.

Во втором квартале Подмосковье сможет получить еще два комплекса: в Сергиевом Посаде и Кашире. Об этом РИА «Новости» рассказал исполнительный директор «Ростеха «Олег Евтушенко.

По его словам, до конца года введут в эксплуатацию и объект в Можайском округе. После открытия всех комплексов вторую жизнь получит свыше половины всех отходов в регионе.

Те же самые стеклянные, пластиковые бутылки будут перерабатываться в новые, в утеплитель для труб, фасадов домов и другую полезную продукцию Олег Евтушенко.

На новые перерабатывающие комплексы все отходы перераспределят после закрытия и рекультивации мусорных полигонов. Современные КПО будут оснащены очистными сооружениями, которые не позволят фильтрату попадать в почву. Органические отходы переработают в компост, полезный в сельском хозяйстве. Твердый же мусор, такой, как пластик, стекло или железо, получат вторую жизнь.

КПО «Юг»

На открытый в Коломне комплекс переработки отходов «Юг» пойдет коммунальный мусор с ранее закрытого там полигона «Воловичи». Туда же распределят часть отходов с «Каргашина» в Мытищах и «Непейна» в Дмитровском округе. В конце 2019 года они были закрыты.

Переработка не принесет вреда окружающей среде благодаря современному оборудованию, оптическим сепараторам, конвейерам и уникальным технологиям сортировки.

КПО «Север»

Комплекс «Север», расположенный в Сергиевом Посаде, сможет перерабатывать более 450 тысяч тонн отходов в год.

На новый КПО направят поток мусора, который раньше поступал на полигоны «Алексинский карьер» в Клину и «Тимохово» в Богородском округе.

Работа с ТКО в Подмосковье

Всего в рамках формирования новой системы по обращению с отходами на территории Московской области запустят 12 современных КПО. Они позволят закрыть или модернизировать старые мусорные полигоны.

Сегодня в Подмосковье строится новая комплексная инфраструктура обращения с твердыми коммунальными отходами. Помимо 12 новых современных КПО, появятся четыре завода по термической обработке отходов.