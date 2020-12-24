КПО «Восток» сможет перерабатывать еще больше мусора. Вторую очередь в комплексе запустят до февраля

В Егорьевске, в комплексе по переработке отходов «Восток», готовятся к запуску второй очереди. Сейчас там проводят пусконаладочные работы. После запуска КПО сможет перерабатывать до 1,2 миллиона тонн мусора в год. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ региона.

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Подмосковья

В конце января 2021 года вторую очередь запустят. После этого мощность комплекса по переработке отходов «Восток» увеличится до 1,2 миллиона тонн мусора в год.

Сейчас в КПО перерабатывают половину отсортированного мусора, после запуска второй очереди на переработку будут отправлять 75% отходов. Это станет возможным благодаря новой освоенной технологии — производству альтернативного rdf-топлива.

«Подмосковье сегодня — лидер по внедрению современной системы обращения с отходами. Сегодня мы уже запустили в работу девять комплексов по переработке отходов, благодаря чему смогли закрыть все мусорные полигоны со старой схемой захоронения. В 2021 году таких объектов станет 11», — отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Подмосковья

Он добавил, что в шести КПО увеличат мощность. Тогда комплексы смогут принимать на обработку весь мусор, образуемый на территории Подмосковья.

Проект увеличения мощности КПО «Восток» разработали в Институте проектирования, экологии и гигиены в Санкт-Петербурге. Производством занималась российская компания «Экомашгрупп».

«Совокупная эффективность технологий позволит увеличить долю переработки до 75% отходов и сократить объем размещения до 25%, что опережает целевые показатели нацпроекта „Экология“», — отметил Евгений Шибаев, генеральный директор группы компаний «ЭкоЛайн».

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Подмосковья

Он уточнил, что размещение отходов станет более экологичным и компактным. Оно будет организовано по методу сухого полигона, с предварительной упаковкой инертных хвостов без органики.

На предприятии будет использована комплексная сортировка. Пока все работает в тестовом режиме. В КПО постоянно находятся инженеры, которые следят за оборудованием. Все работы ведутся в срок.