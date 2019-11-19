Проверено жителями. КПО в Мячкове отвечает всем экологическим стандартам

Пуско-наладочные работы оборудования цехов сортировки и компостирования начались в комплексе по переработке отходов в подмосковном Мячково. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Предприятие отвечает всем экологическим стандартам, в этом убедились местные жители, которые посетили площадку КПО и ознакомились со всеми этапами переработки мусора.

Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области

На КПО «сухие» и смешанные отходы доставляются разными мусоровозами. На двух линиях сортировки из них извлекают до 50% полезных фракций 18 видов. Все входящие потоки разделены, чтобы не допустить их смешивания.

За год комплекс будет производить 65 тысяч тонн сырья для вторичного использования (пластик, бумага, стекло и металл) — порядка 20% от общего объема. Еще более 100 тысяч тонн органических отходов станут компостом, пригодным для отсыпки дорог и озеленения — это 30% от входящего объема.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, на КПО отдельно доставляют крупногабаритные отходы: мебель, деревянные поддоны, различные виды древесины. Их перерабатывают в щепу на специальной дробильной установке мощностью 300 тысяч тонн в год. Установка является мобильной и способна измельчать крупногабаритные отходы в разных местах КПО со скоростью 120 тонн в час. Из получившихся опилок и щепок возможно производство топливных гранул — пеллет.

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Для отладки работы комплекса организован режим курсирования первых мусоровозов. За три дня объем сортируемых отходов увеличат с 10 до 100 тонн. До конца месяца комплекс планирует выйти на переработку 200 тонн в сутки. Суммарная мощность комплекса на всех его участках после выхода на проектные значения составит 650 тысяч тонн отходов в год.

Увеличение завозимых объемов на КПО прямо пропорционально снизит нагрузку на еще действующий полигон «Воловичи», а впоследствии позволит его закрыть.

Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области

Комплекс по переработке отходов в подмосковном Мячково отвечает всем экологическим стандартам, в чем убедились местные жители. КПО является обязательным звеном в создаваемой в Московской области комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Открытие КПО в Мячкове позволяет дополнительно создать 560 рабочих мест, 80% из которых заняты местными жителями. Работа комплекса будет организована в круглосуточном режиме.