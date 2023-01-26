Подмосковье 26 января 2023, 15:11 КПО «Нева» в Солнечногорске переработал около 500 тонн отходов за год

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Ровно год назад в Солнечногорске заработал комплекс по переработке отходов «Нева». За время работы через него прошло около 500 тонн мусора.

На КПО «Нева» поступает до 75% отходов после многоэтапной сортировки. Во вторичное сырье превращают до 20% мусора, в техногрунт — 30%, еще 25% пластика идет на производство RDF-топлива. Только 25% всех отходов отправляют на захоронение, что в два раза превышает показатели нацпроекта «Экология».

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Комплекс автоматизирован на 83%. Это первый в стране проект, где практически все шумовые процессы проходят внутри объекта. Это также исключает загрязнение окружающей среды и неприятный запах.

КПО сортирует отходы по 43 компонентам. В этом процессе задействованы 270 современных единиц техники.

«На нашем комплексе работает свыше 800 человек: сортировщики, водители, мастера, прессовщики и многие другие», — заявил руководитель комплекса Александр Апухтин.

В будущем завод внедрит новейшее оборудование для сортировки отходов и для отбора большего количества компонентов. Также руководство КПО собирается чаще вовлекать жителей Москвы и Подмосковья в процесс раздельного сбора мусора.

«На территории Подмосковья в Егорьевске в 2022 году нами совместно с компаний „Эколайн“ начато строительство завода по переработке пластика мощностью в 60 тысяч тонн в год. Завершение работ планируется во втором квартале 2023 года», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Также комплекс «Нева» является площадкой для обмена опыта. Сюда приезжают делегации со всей страны, чтобы изучить новейшие технологии переработки. Одной из таких считается туннельный способ компостирования в закрытом здании. В августе прошлого года на территории завода открыли музей интересных находок «Культурный слой».

Отметим, что реформа по обращению с отходами реализуется в Московской области с 2019 года.

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