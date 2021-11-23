Комплекс по переработке отходов «Храброво» в Можайском округе получил премию «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР — 2021» в номинации «Лучшая переработка ТКО». Техническое оснащение комплекса обеспечил партнер компании «РТ-Инвест» — «Хусманн Рус», он также стал лауреатом премии.

«Храброво» стал самым технологичным из четырех комплексов по переработке отходов «РТ-Инвест». Сегодня КПО «Храброво» принимает 450 тысяч тонн отходов в год. Благодаря новейшим технологиям ручной труд на комплексе сведен к минимуму.

На КПО «Храброво» поступают все коммунальные отходы из городских округов Власиха, Одинцово, Красногорск, Волоколамск, Лотошино, Краснознаменск, Шаховская, Можайский, Молодежный, Истра, Наро-Фоминск, Руза и Восход. Ежедневно сюда привозят свыше тысячи тонн отходов. В результате сортировки из них удается отобрать 50% полезных фракций и вовлечь во вторичный оборот.

На предприятии создано почти 600 рабочих мест, большую часть из них занимают жители Можайского округа.