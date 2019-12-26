КПО «Алексинский карьер» запустили в Клину. Там будут перерабатывать 150 тысяч тонн мусора в год

В Клину открыли шестой в Московской области комплекс по переработке отходов (КПО) «Алексинский карьер». Мощность нового предприятия составляет 150 тысяч тонн отходов в год, в будущем здесь будут перерабатывать до полумиллиона тонн отходов.

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

Дать старт тестовому запуску приехал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Это третье по счету современное предприятие по переработке отходов, открытое в этом году, и шестое, построенное за последние 16 месяцев в Московской области в рамках формирования новой системы по обращению с отходами», — отметил Хромушин.

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

Он добавил, что недавно были открыты два КПО: «Юг» в Коломне и «Восток» в Егорьевске. На полную мощность работают КПО в Рошале, Серебряных Прудах и Зарайске.

«Всего у нас будет 12 таких предприятий, построенных по последнему слову техники, все они позволят нам закрыть оставшиеся 11 старых мусорных полигонов, которые так мешали нашим жителям жить и наносили вред окружающей среде», — подчеркнул зампред.

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

Комплекс в Клину уникален. Здесь впервые применена система воздушной сепарации. Такой подход позволит максимально эффективно разобраться с карьером, который появился в конце 1980-х.

«Строительство таких современных комплексов по переработке отходов позволяет нам закрывать старые полигоны, исчерпавшие свой ресурс», — сказал Евгений Хромушин.

Отходы на новый комплекс по переработке отходов «Алексинский карьер» пойдут уже в январе, пока на предприятие пришло несколько мусоровозов для поведения пусконаладочных работ.

Сегодня в Московской области активно строится новая комплексная инфраструктура обращения с твердыми коммунальными отходами. Всего будет построено 12 новых современных КПО, строится четыре завода по термической обработке отходов. Работа всех этих предприятий как комплексной системы должны довести объем захоронения ТКО в Подмосковье всего до 5% от образуемых отходов.